Барнаульская феминистка поменяла своё отчество на матчество

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:50:26+03:00

Девушка решилась на это, потому что никогда не видела своего отца

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Жительница Барнаула Анастасия К. поменяла отчество на матчество: вместо Александровны стала Анновной. Об этом она рассказала РИА Новостям.

Девушка сделала это в сознательном возрасте: ей не хочется носить отчество родителя, которого не видела ни разу в жизни. Кроме того, она считает себя феминисткой.

— О том, чтобы взять мамину фамилию и матроним, я начала задумываться еще в 16-17 лет. Но до 18-ти паспортные данные менять нельзя. Полтора года назад наконец-то дождалась, явилась в ЗАГС. Очень боялась, что мне не разрешат, ведь аналога маминого имени Анна в мужском роде нет, — рассказала девушка.

Заведующая ЗАГСа, услышав объяснение, вошла в положение девушки. А вот ее мама отнеслась к ее решению холодно: не осудила, но и не поддержала. «Мне комфортно с такой записью в паспорте. Я стала самой собой», — заявила Анастасия Анновна.

Случаи смены отчеств на матчества (матронимы) единичны, и чаще всего сотрудники ЗАГСа требуют подтверждения наличия мужского аналога имени. Например, матчество Марьевна согласятся записать, так как есть мужское имя Марий.

На платформе петиций РОИ даже есть предложение на законодательном уровне закрепить матчества.

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ИСТОЧНИК KP.RU