Анастасия Анновна. Девушка сменила отчество на матчество

14 января Анастасии из Барнаула исполнилось 20 лет. Два года назад она сделала себе подарок на совершеннолетие — пошла в ЗАГС и получила новое отчество. Вернее, матчество. С тех пор она не Александровна, а Анновна. Объяснила свой поступок девушка просто - почему я должна носить отчество человека, которого с детства не видела? Комфортнее слышать мамино имя, а еще лучше - видеть его в паспорте.

- Перемена отчества на Анновна действительно содержится в информационной базе ЗАГС Алтайского края, - комментирует Оксана Грохотова, начальник управления юстиции Алтайского края. По ее словам, ничего как незаконного, так и незаурядного в этой ситуации нет.

- Тем более, что есть и мужское имя Ан, - добавила она. - Хотя чаще бывает, когда человек в сознательном возрасте решает, к примеру, взять отчество того мужчины, который его воспитывал всю жизнь. На днях о новости высказался настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин из Ростова.

- Для меня матчество и матроним (часть полного имени, которая дается от матери – прим. авт) - это женский сигнал о помощи. Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать? - отметил священнослужитель.

Кроме того, по мнению священника, это красноречивое свидетельство разрушения института семьи:

- Проблему давно пора решать на государственном уровне. Так называемый «гражданский брак» удобен мужчине, не желающему брать на себя ответственность за любимую, - высказался священник в своем блоге.

Землячка Насти, известная феминистка Юлия Шляхова, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге, также поддерживает решение девушки.

- Действительно, в ситуации, когда отец не принимает участия в жизни ребенка и фактически его воспитывает только мать, хранить свою принадлежность к мифическому «отцовскому роду» выглядит абсурдным и несправедливым, - считает Юлия.

По ее мнению отчество - это вообще патриархальный инструмент «маркировки», «присваивания» детей к отцовской родовой линии.

- В Европе же нет отчеств, но исторически в России оно закрепилось, как показатель статуса, - комментирует Шляхова. - Обязательное отчество, как часть полного имени человека – в основном русская традиция. Даже в деловых коммуникациях уже не принято его использовать.

Между тем, в интернете запущена петиция, которая на законодательном уровне предлагает закрепить матчества. В противном случае, как считают авторы идеи, права женщин будут ущемлены.

В петиции говорится, что в пункте втором статьи 58-й Семейного кодекса прямо сказано, что «отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае». «Но в большинстве случаев таких законов или обычаев нет. Отчество дают по отцу. Хотя ничего странного в звучании матчеств нет. Например, Сафронова Галина Еленовна, Иванова Ольга Галиновна, Савченко Олег Оксанович».

А вот еще был случай

Случаи, когда отчество заменяют на матчество, в стране далеко не единичны. Так, россиянка Юлия Данилова не только назвала свою дочку необычным именем – Искра (в честь главной героини повести Бориса Васильева «Завтра была война»), но и решила дать ей матроним. В итоге в свидетельстве о рождении девочки черным по белому написано – Искра Юльевна. Регистраторы в загсе противиться не стали – мало ли Юлиев на свете: Юлий Цезарь, Юлий Гусман…

Еще одной малышке, которая родилась летом 2019 года, мама также решила дать матроним. В итоге девочку назвали Елизавета Марьевна Чернобровкина – малышка сразу же стала звездой соцсетей. Дело в том, что женщина растит дочь сама, без отца, поэтому решила вполне логичным наградить ее своим, как это сейчас называют «матчеством». Ну а на случай, если в ЗАГСе попросят обосновать, приготовилась к «экзамену» - есть же мужские имена Гая Мария (древнеримский полководец), Эрих Мария Ремарк (писатель) и т.д. Впрочем, в этом случае регистраторы тоже не стали возражать.

Кстати

Есть ли запреты на смену имени?

- В перемене фамилии, имени и отчества для взрослых людей по семейному кодексу ограничений никаких нет. Это ответственность и личное дело гражданина. Оснований для отказа не будет, к сожалению, даже если это будет не очень благозвучное, - говорит Оксана Грохотова, начальник управления юстиции Алтайского края.

Что касается детей, то здесь есть целый ряд ограничений. Например, по закону нельзя называть ребенка именами, в которых есть буквенно-цифровые обозначения, числители (например, Петр Первый) или символы (например, Петр#, П*лина), а также именами, содержащими бранные слова, титулы, должности и т.д (например, Президент, Господин Коля).

- То есть если имя с точки зрения здравого смысла может навредить ребенку в жизни, работники ЗАГСа обязаны отказать в его регистрации, - говорит юрист Вадим Никитин.

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