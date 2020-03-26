В Алтайском крае прошел пикет против отпуска в Таиланде министра соцзащиты Натальи Оськиной
В Алтайском крае состоялся одиночный пикет - «ответ» на заграничный отпуск министра соцзащиты и труда Натальи Оськиной. Реакция последовала в виде единственного разрешенного типа уличных протестов, не требующего одобрения властей.
Министр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. Фото: АКЗС
25 марта выяснилось, что в период массового сопротивления коронавирусу по всему миру и разгару пандемии Наталья Оськина решила отдохнуть в неблагоприятной стране – Таиланде, где бушует инфекция. После этого, когда информация перетекла в сми, на сессии АКЗС это припомнили и депутаты.
-Пока мы принимаем определенные меры по защите нашего края от угрозы распространения вируса, наши депутаты, чиновники продолжают летать за границу, проявляя полную гражданскую безответственность перед своим народом, - оценила ситуацию депутат алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.
В итоге 26 марта помощник депутата ЛДПР в Барнаульской гордуме Петр Кайдаш вышел на улицы краевой столицы. Он пикетировал на «нулевом» километре и напротив корпуса минсоцзащиты Алтайского края. Его плакат украшала надпись: «Отпуск за границей в разгар пандемии — это преступление!».
Кстати, это не единственный алтайский чиновник, который не обратил внимания на эпидемию коронавируса. Второй «герой» публикации - руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко. После отпуска он насладится двумя неделями самоизоляции в своем доме.
Руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег ВеремеинкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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ИСТОЧНИК KP.RU
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