2020-03-26T15:52:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае прошел пикет против отпуска в Таиланде министра соцзащиты Натальи Оськиной

Ранее стало известно, что Наталья Оськина отправилась в Таиланд, не чураясь коронавируса
БОРЗОВ Денис
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Одиночный пикет в центре Барнаула. Фото: пресс-службы ЛДПРОдиночный пикет в центре Барнаула. Фото: пресс-службы ЛДПР
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В Алтайском крае состоялся одиночный пикет - «ответ» на заграничный отпуск министра соцзащиты и труда Натальи Оськиной. Реакция последовала в виде единственного разрешенного типа уличных протестов, не требующего одобрения властей.

Министр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. Фото: АКЗС

Министр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. Фото: АКЗС

25 марта выяснилось, что в период массового сопротивления коронавирусу по всему миру и разгару пандемии Наталья Оськина решила отдохнуть в неблагоприятной странеТаиланде, где бушует инфекция. После этого, когда информация перетекла в сми, на сессии АКЗС это припомнили и депутаты.

-Пока мы принимаем определенные меры по защите нашего края от угрозы распространения вируса, наши депутаты, чиновники продолжают летать за границу, проявляя полную гражданскую безответственность перед своим народом, - оценила ситуацию депутат алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова.

В итоге 26 марта помощник депутата ЛДПР в Барнаульской гордуме Петр Кайдаш вышел на улицы краевой столицы. Он пикетировал на «нулевом» километре и напротив корпуса минсоцзащиты Алтайского края. Его плакат украшала надпись: «Отпуск за границей в разгар пандемии — это преступление!».

Кстати, это не единственный алтайский чиновник, который не обратил внимания на эпидемию коронавируса. Второй «герой» публикации - руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко. После отпуска он насладится двумя неделями самоизоляции в своем доме.

Руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег ВеремеинкоФото: пресс-службы правительства Алтайского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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