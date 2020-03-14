Алтайский губернатор провел заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 13 марта провел заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19) на территории региона.

В состав комиссии пошли представители территориальных органов федеральной исполнительной власти – Роспотребнадзора, МВД России, МЧС России, заместители председателя правительства Алтайского края, министры здравоохранения, социальной защиты, транспорта, образования и науки. Также были приглашены главы муниципалитетов, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО.

Согласно отчету, предоставленному главным санитарным врачом края Ириной Пащенко, следует, что по состоянию на 13 марта в Алтайском крае случаев, подозрительных на заболевание коронавирусом не выявлено.

- На всех пунктах пропуска – железнодорожных, автомобильных, воздушном (в аэропорту Барнаул) – организован санитарно-карантинный контроль за прибывающими на территорию края людьми, - отмечают в правительстве.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова разработан алгоритм действий для медицинских сотрудников, на случай подозрения на COVID-19. Есть все необходимое оборудование, лекарства, индивидуальные средства защиты.

- В настоящее время проводится постоянное медицинское наблюдение за лицами, прибывшими из стран, в которых регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего охвачено медицинским наблюдением 220 человек, - также отметили на заседании.

Также на наличие инфекции обследовали 136 человек. В случае необходимости за сутки можно проверить до 140 проб.

Определенная работа ведется и в транспортной сфере. В частности людей информируют о проведении дезинфекционных обработок транспортных средств.

В качестве одной из мер предупреждения распространения инфекции губернатор издал поручение ограничить массовые мероприятия в крае. При этом должны быть разработаны критерии по отмене таких мероприятий. Это же касается культурной, спортивной и деловой направленности.

Однако по мнению Виктора Томенко не все зависит от ответственных структур. Сами люди тоже должны быть осторожными и если нет острой необходимости, то лучше отказаться от посещения стран, где отмечается заболеваемость коронавирусом.

- Мы сейчас должны ответственно подойти к предупредительным профилактическим мерам. Но очень многое в этой работе зависит от сознательности огромного количества людей, - подчеркнул он.

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