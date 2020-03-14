2020-03-14T10:02:20+03:00
Общество

Алтайский губернатор провел заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса

По официальным данным, 220 жителей края попали под наблюдение медиков после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением коронавирусной инфекции в Алтайском краеЗаседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением коронавирусной инфекции в Алтайском краеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 13 марта провел заседание штаба по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19) на территории региона.

В состав комиссии пошли представители территориальных органов федеральной исполнительной власти – Роспотребнадзора, МВД России, МЧС России, заместители председателя правительства Алтайского края, министры здравоохранения, социальной защиты, транспорта, образования и науки. Также были приглашены главы муниципалитетов, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО.

Согласно отчету, предоставленному главным санитарным врачом края Ириной Пащенко, следует, что по состоянию на 13 марта в Алтайском крае случаев, подозрительных на заболевание коронавирусом не выявлено.

- На всех пунктах пропуска – железнодорожных, автомобильных, воздушном (в аэропорту Барнаул) – организован санитарно-карантинный контроль за прибывающими на территорию края людьми, - отмечают в правительстве.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова разработан алгоритм действий для медицинских сотрудников, на случай подозрения на COVID-19. Есть все необходимое оборудование, лекарства, индивидуальные средства защиты.

- В настоящее время проводится постоянное медицинское наблюдение за лицами, прибывшими из стран, в которых регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего охвачено медицинским наблюдением 220 человек, - также отметили на заседании.

Также на наличие инфекции обследовали 136 человек. В случае необходимости за сутки можно проверить до 140 проб.

Определенная работа ведется и в транспортной сфере. В частности людей информируют о проведении дезинфекционных обработок транспортных средств.

В качестве одной из мер предупреждения распространения инфекции губернатор издал поручение ограничить массовые мероприятия в крае. При этом должны быть разработаны критерии по отмене таких мероприятий. Это же касается культурной, спортивной и деловой направленности.

Однако по мнению Виктора Томенко не все зависит от ответственных структур. Сами люди тоже должны быть осторожными и если нет острой необходимости, то лучше отказаться от посещения стран, где отмечается заболеваемость коронавирусом.

- Мы сейчас должны ответственно подойти к предупредительным профилактическим мерам. Но очень многое в этой работе зависит от сознательности огромного количества людей, - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

142 жителя Алтайского края попали под наблюдение медиков с подозрениями на коронавирус

В Алтайском крае может появиться карантинная зона для жителей Китая и для тех, кто возвращается из поездок в Поднебесную (подробнее)

Работающий тренером в Китае сибиряк рассказал о коронавирусе

23-летний барнаулец Дмитрий Мининков вот уже полтора года живет и работает в Пекине детским хоккейным тренером. До города Ухань, который из-за вспышки коронавируса теперь у всех на слуху, ему примерно два часа лета из столицы Китая (подробнее)

«Пропейте противовирусные»: что советуют в аптеках для защиты от коронавируса

На моем столе лежит «Римантадин». И я вот думаю, а зачем я его купила? Знаете, некоторые продавцы, ну ей богу, как цыгане: ты пришел за йодом, а тебе навязывают еще пачку аскорбинок и «Гематоген» сверху (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Депутат Госдумы Водолацкий впечатлен патриотическим воспитанием на Алтае
Пьяный мужчина ради денег избил труженицу тыла
Бронетанковую технику привезут в Барнаул
На Алтае досрочно отозвали лицензию на золотодобычу в границах нацпарка «Тогул»
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
В Барнауле при пожаре в четырехэтажке эвакуировали 30 человек
Барнаулец украл машину и целый год продавал ее по запчастям
В Алтайском крае закрыли одну из ледовых переправ
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования
Житель Алтайского края выпил со случайным знакомым и едва не лишился ценностей
Составлен рейтинг управляющих организаций Барнаула за 2019 год
В Барнауле появится современный ЗАГС европейского уровня
Барнаульцы жалуются на огромную очередь в поликлинике
В Алтайском техуниверситете пройдут соревнования по информационной безопасности
В Барнауле состоится концерт музыканта Евгения Зулина
Барнаульские полицейские раскрыли кражу церковной реликвии
Бывшего ректора АГМУ Салдана не восстановят в должности