2020-03-11T08:01:57+03:00
Происшествия

Экс-администратор приюта «Успех» Лариса Ягофарова отправится в тюрьму на четыре года

Наказание она будет отбывать с 2028 года
БОРЗОВ Денис
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Лариса Ягофарова на оглашении приговораЛариса Ягофарова на оглашении приговораФото: Анастасия Корягина
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Руководителю скандального приюта «Успех» Ларисе Ягофаровой озвучили приговор.

Суд назначил фигурантке уголовного дела четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывать наказание Ягофарова отправится только в 2028 году. Наказание отсрочено до достижения младшим ребёнком 14 лет.

Напомним, во вторник, 10 марта, Лариса Ягофарова озвучила на суде свое последнее слово. Она раскаялась и попросила прощения у потерпевших - у тех, кто смог посетить заседание, а также по телефону за время следствия. Свою вину она полностью признала и попросила суд о снисходительности и не лишать ее свободы, впрочем, это ей не помогло.

По данным уголовного дела Лариса Ягофарова похитила около 1,3 млн рублей у пожилых постояльцев приюта, узнав данные их банковских счетов по доверенностям. Ей вменяли кражу с причинением значительного ущерба и двух эпизодах мошенничества организованной группой в особо крупном размере.

Лариса Ягофарова настаивала на том, что ее раскаяние, беременность, наличие малолетних детей и частичное возмещение материального ущерба поможет избежать заключения под стражу. Однако существенно повлиял на решение суда тот факт, что ранее женщина была судима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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