Как в концлагере: В Барнауле нашли приют, в котором пожилых содержат в жутких условиях

В квартире одного из домов в Барнауле обнаружили приют для пожилых людей, больше напоминающий концлагерь. Постояльцы спят на досках, имеют следы побоев, не могут сказать, почему там находятся, а ночью соседи слышат стоны. Этим уже заинтересовались правоохранительные органы.

Журналистское расследование

Фото и видео оказалось в распоряжении телеканала «Катунь 24». Именно к ним обратились обеспокоенные жители дома, которые смогли побывать в приюте и сняли ужас, происходящий там.

Открыла приют общественная организация «Мир без наркотиков – это Успех». Там находились не менее 15 пожилых людей. Не исключено, что среди них был ветеран Великой Отечественной войны. Судя по фото, некоторые постояльцы сильно истощены, на лицах имеются синяки, которые напоминают следы от побоев, на некоторых кроватях даже нет матрацев.

"Странный приют" работает в Барнауле.Катунь 24

Жильцы дома направили заявления в полицию и в прокуратуру, попросив проверить, соответствуют ли условия содержания в приюте существующим санитарным нормам, получают ли старики должный медицинский уход и получили ответ – никаких нарушений обнаружено не было. После этого жильцы обратились в СМИ. Журналисты встретились с администратором приюта. Ранее женщина сама получала помощь от фонда, так как была наркоманкой. Администратор сказала, что работает приют официально, но журналистов пускать в квартиру отказалась. Они уехали, решив направить официальный запрос в правоохранительные органы, однако на следующий день узнали, что постояльцев из приюта увезли.

Когда журналист телеканала приехал туда, то увидел пустую квартиру. В большой комнате осталась единственная кровать, на которой лежала бабушка, скончавшаяся накануне. Пожилая женщина Ксения, присматривавшая за постояльцами, в слезах попросила журналиста уйти.

Около квартиры находился сотрудник полиции, а к подъезду в это время подъехал автомобиль спецмедперевозки. Тут же во дворе появилась разъяренная администратор фонда. Журналист попросил рассказать, что происходит, и где сейчас находятся постояльцы, однако женщина его не слышит и вызывает полицию. Наряд прибыл за считанные минуты. В этот момент во двор въехал черный БМВ, из которого выбежал муж женщины. Он начал избивать журналиста. То же самое пыталась сделать и его супруга. Сотрудники полиции с трудом уговорили мужчину и женщину успокоиться. Заявления от журналистов и семейной пары в полиции приняли. Между тем, представителям СМИ уже поступило несколько угроз.

Проверка

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Андрей Подолян назначил проверку в связи с выходом сюжета. Сотрудники полиции проверят все факты, изложенные в сюжете. Следственными органами СКР по Алтайскому краю также организована проверка.

- По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.