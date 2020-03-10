2020-03-10T12:08:45+03:00
Происшествия

Экс-администратор скандального приюта «Успех» выступила с последним словом на суде

Ларису Ягофарову хотят посадить на пять лет
Анастасия Корягина
Поделиться:
Лариса Ягофарова на суде.Лариса Ягофарова на суде.Фото: ПОЛИТСИБРУ
Изменить размер текста:

10 марта фигурантка по делу о мошенничестве в скандальном приюте «Успех» Лариса Ягофарова озвучила на суде свое последнее слово. Она попросила прощения у потерпевших — лично у тех, кто смог приехать на заседание, и по телефону за время следствия. Свою вину она полностью признала, попросила суд о снисходительности и не лишать ее свободы, сообщает «Катунь24».

По версии следствия, Лариса Ягофарова похитила около 1,3 млн рублей у пожилых постояльцев приюта, получив доступ к их банковским счетам по доверенностям. Ее обвиняют в краже с причинением значительного ущерба и двух эпизодах мошенничества организованной группой в особо крупном размере.

Обвинение просит для нее пять лет тюрьмы. При этом гособвинитель учла признание Ягофаровой вины, ее раскаяние, а также беременность, наличие малолетних детей и частичное возмещение материального ущерба. Не в пользу женщины говорит тот факт, что она не раз была судима. Приговор суд огласит 11 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в концлагере: в Барнауле нашли приют, в котором пожилых содержат в жутких условиях

В квартире одного из домов в Барнауле обнаружили приют для пожилых людей, больше напоминающий концлагерь. Постояльцы спят на досках, имеют следы побоев, не могут сказать, почему там находятся, а ночью соседи слышат стоны. Этим уже заинтересовались правоохранительные органы (подробнее)

«Обули» на 1,2 млн рублей: в деле скандального приюта «Успех» появились новые пострадавшие старики

В громком деле барнаульского приюта «Успех», в котором старики проживали в адских условиях, появились новые подробности. Следствие обнаружило еще один эпизод мошенничества. Жертвой махинаций вновь стал постоялец приюта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Дроботенко опубликовал архивное фото с Михаилом Евдокимовым
Жительница Барнаула захотела любви и перевела «канадцу» 100 тысяч рублей
Экс-администратор скандального приюта «Успех» выступила с последним словом на суде
Женсовет Алтай-Кокса возглавил новый лидер
В Барнауле откроют новый ТЦ на месте «Аксиомы»
В Алтайском крае закрыли 15 трасс
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
В Алтайский край приехало почти 90 тысяч мигрантов
Город стоит: Барнаул сковали 9-балльные пробки
Прогноз погоды на 10 марта 2020 года в Барнауле: снег, гололед
В Барнауле выставили на продажу недорогой коттедж
Алтайские автотуристы завоевали бронзовые медали чемпионата мира
Бдительная пенсионерка не повелась на уловки мошенников и обратилась в полицию
Алтайские спасатели помогли роженице добраться до больницы
Алтайский конькобежец взял «серебро» на Кубке мира
В Заринске при пожаре погиб мужчина и пострадала женщина
Коты подарили директору барнаульского зоопарка необычный подарок
В Бийске подсветили стелу на въезде в город
Алтайские сотрудники ГИБДД на дорогах поздравляли дам
Барнаульцы рассказали, как повеселились на концерте «Руки вверх!»
В Алтайском крае все еще перекрыты 10 трасс из-за непогоды
Глава Барнаула поздравил дам с Международным женским днем
Пенсионерка из Рубцовска попыталась украсть мясо перед 8 марта
В Алтайском крае перекрыли восемь трасс из-за бурана
В Алтайском крае продолжает ухудшаться погода
Алтайские семьи получили выплаты на покупку жилья
В Барнауле стартуют мотогонки на льду
17-летний парень из Алейска борется с рецидивом рака