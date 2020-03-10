Экс-администратор скандального приюта «Успех» выступила с последним словом на суде

10 Март 2020 2020-03-10T12:08:45+03:00

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10 марта фигурантка по делу о мошенничестве в скандальном приюте «Успех» Лариса Ягофарова озвучила на суде свое последнее слово. Она попросила прощения у потерпевших — лично у тех, кто смог приехать на заседание, и по телефону за время следствия. Свою вину она полностью признала, попросила суд о снисходительности и не лишать ее свободы, сообщает «Катунь24».

По версии следствия, Лариса Ягофарова похитила около 1,3 млн рублей у пожилых постояльцев приюта, получив доступ к их банковским счетам по доверенностям. Ее обвиняют в краже с причинением значительного ущерба и двух эпизодах мошенничества организованной группой в особо крупном размере.

Обвинение просит для нее пять лет тюрьмы. При этом гособвинитель учла признание Ягофаровой вины, ее раскаяние, а также беременность, наличие малолетних детей и частичное возмещение материального ущерба. Не в пользу женщины говорит тот факт, что она не раз была судима. Приговор суд огласит 11 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU