«Обули» на 1,2 млн рублей: в деле скандального приюта «Успех» появились новые пострадавшие старики

В громком деле барнаульского приюта «Успех», в котором старики проживали в адских условиях, появились новые подробности. Следствие обнаружило еще один эпизод мошенничества. Жертвой махинаций вновь стал постоялец приюта.

По данным канала Unusual Crimes Barnaul, с августа по сентябрь прошлого года руководитель приюта Лариса Ягофарова с помощью фальшивых доверенностей и расписок похитила у пенсионерки, находившейся на попечении организации, 1,197 млн рублей. К слову, за плечами у госпожи Ягофаровой уже есть несколько судимостей за кражи, грабежи, наркотики и мошенничество.

Это уже второй эпизод мошенничества в крупном размере. Ранее «Банкфакс» писал, что в 2017 году волонтеры «Успеха» с помощью доверенностей похитили у содержавшегося там жителя Алтайского края 1,142 млн рублей с его сберегательного счета.

Напомним, в начале лета у владельцев организации «Успех» и в других приютах, принадлежащим им, провели обыски. В ходе работы правоохранители обнаружили и изъяли у директора приюта 1,5 млн рублей. Для проверки приюта начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян создал отдельную следственно-оперативную группу. Проверку организовало и Следственное управление СК по Алтайскому краю.

История началась 2 мая этого года. Тогда стало известно, что в одной из барнаульских квартир обнаружили приют для пожилых людей. Соседи, однажды попавшие в квартиру, подняли тревогу и привлекли внимание общественности к проблеме вокруг содержания пенсионеров.

Выяснилось, что постояльцы были вынуждены спать на досках и зачастую голодать. Кроме того, у них обнаружили следы побоев. Пожилые люди не могли внятно объяснить, где они находятся и как туда попали. Всего в квартире приюта «Успех» находилось порядка 15 пенсионеров.

Позже руководитель организации заявила, что приют работает официально, и проблем якобы нет. Однако сразу же после освещения ситуации в СМИ Лариса Ягофарова и её муж накинулись на оператора алтайского телеканала во время съемки сюжета об организации.

По информации минсоцзащиты по Алтайскому краю, после случившегося с каждым из пенсионеров, который находился в этом приюте, была проведена индивидуальная работа. С учетом желания людей им предложили размещение в государственных социальных стационарных учреждениях или у родственников.

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