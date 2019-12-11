Кандидат в мэры Барнаула считает, что город должен быть обустроен по фэншую

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-11T18:04:51+03:00

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Бывший гендиректор «Барнаульского водоканала», а ныне бизнесмен (владелец туристической компании) Сергей Шумов стал очередным кандидатом в мэры Барнаула. Он претендует на пост как самовыдвиженец, или, как он выразился, представитель «партии барнаульцев».

Кандидат, среди прочих городских проблем, назвал неудачное расположение центра города - не по фэншую.

- А город должен быть сделан по фэншую, чтобы он оправдывал свое название «Барнаул - столица мира», - сказал Сергей Шумов изданию Банкфакс. - Идеальный вариант - администрацию города перенести в район улиц Малахова, А. Петрова, Г. Исакова. Со временем туда потянутся банки, бизнес, офисы компаний, и центр с окраины переместится в свой географический центр. При этом не надо будет искать средства на строительство тоннелей и объездных дорог, людям не придется тратить по 2,5 часа на пробки.

А вот в старом центре города, по мнению кандидата, лучше развивать туризм. Можно придумать новые легенды, например, о том, что деньги чеканили в Барнауле, а не на Урале. Или найти место притяжения туристов типа принцессы Укока.

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ИСТОЧНИК KP.RU