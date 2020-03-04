В Барнауле нашли нового подрядчика для завершения долгостроя на Павловском тракте

4 Март 2020 2020-03-04T04:53:18+03:00

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В мэрии Барнаула нашли нового подрядчика для завершения строительства высотки на Павловском тракте, 291. Это решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы, всего через два дня после того, как дольщики атаковали соцсети губернатора края просьбами о помощи.

От услуг прежнего подрядчика — организации «Сибресурс» — решили отказаться. Задолженность компании перед «Барнаулкапстроем» составляет 57 млн рублей.

С 4 марта акционерное общество «Барнаулкапстрой» станет застройщиком и генеральным подрядчиком на этом объекте. Финансово достроить объект поможет барнаульский строитель и владелец аптечной сети Андрей Комяков. Ситуация находится на контроле губернатора края.

Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что для завершения строительства необходимо порядка 70 млн рублей. Предполагаемый срок сдачи третьего подъезда — май, четвертого — июнь.

Полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй блок-секции запланированы на июнь. «Барнаулкапстрой» составит график выполнения работ, чтобы дольщики ознакомились со сроками завершения каждого из этапов строительства и могли их контролировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU