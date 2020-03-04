2020-03-04T04:53:18+03:00
Общество

В Барнауле нашли нового подрядчика для завершения долгостроя на Павловском тракте

Ранее дольщики атаковали соцсети губернатора края просьбами о помощи
Анастасия Корягина
Поделиться:
Дом на Павловском тракте, 291.Дом на Павловском тракте, 291.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В мэрии Барнаула нашли нового подрядчика для завершения строительства высотки на Павловском тракте, 291. Это решение приняли на заседании межведомственной рабочей группы, всего через два дня после того, как дольщики атаковали соцсети губернатора края просьбами о помощи.

От услуг прежнего подрядчика — организации «Сибресурс» — решили отказаться. Задолженность компании перед «Барнаулкапстроем» составляет 57 млн рублей.

С 4 марта акционерное общество «Барнаулкапстрой» станет застройщиком и генеральным подрядчиком на этом объекте. Финансово достроить объект поможет барнаульский строитель и владелец аптечной сети Андрей Комяков. Ситуация находится на контроле губернатора края.

Глава Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что для завершения строительства необходимо порядка 70 млн рублей. Предполагаемый срок сдачи третьего подъезда — май, четвертого — июнь.

Полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй блок-секции запланированы на июнь. «Барнаулкапстрой» составит график выполнения работ, чтобы дольщики ознакомились со сроками завершения каждого из этапов строительства и могли их контролировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Задержан директор компании «Барнаулкапстрой», принадлежащей администрации города

По версии следствия, Александр Канаков получил взятку в особо крупном размере (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ОНФ обратил внимание на расточительную закупку машины для алтайских врачей
В Барнауле нашли нового подрядчика для завершения долгостроя на Павловском тракте
Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»
В Алтайском крае 29 человек наблюдаются из-за коронавируса
Трехлетний мальчик погиб от удара током
Выставка мужских секретов проходит в Барнауле
Алтайские следователи выяснят подробности пожара в Новоалтайске
Лев из барнаульского зоопарка водит «хороводы» вокруг елки
Алтайский поселок отрезан от внешнего мира из-за нечищенной дороги
В Барнауле намечается вторая по счету Монстрация
В Алтайском крае создали соцсеть для детей, родителей и учителей
Эмира Кустурицу пригласили на Алтай
Бийский стрелок Сергей Каменский взял золото Европы
Чиновница обвинила главу Республики Алтай во лжи
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жителей Алтайского края интересуют поздравления с 8 марта и Великий пост
Фонд Александра Прокопьева продолжает конкурс видеороликов о ветеранах войны
В Новоалтайске в пожаре погибли три человека
Алтайский техуниверситет поможет промышленникам внедрить новые технологии в производство
В Барнауле наградят лучших спортсменов и тренеров края
Барнаул будут озеленять по принципу «реновации»
Заведующая детского сада из Бийска попалась на «мертвых душах»
Мужчина порезал ножом знакомого из-за запрета погулять с его ребенком
Горожанин в порыве злости плеснул в лицо жене кипящий суп
«Репертуар» на Мало-Тобольской могут поменять в Барнауле
Жители Алтая бунтуют против рубок кедра в орехово-промысловых зонах