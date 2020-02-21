В Барнаул привезут российские тест-системы для определения коронавируса

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:28:58+03:00

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Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» разработал тест-систему по выявлению у человека коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае. Их распределяют между всеми регионами страны. Новшество поступит и в Барнаул, сообщает администрация города.

Тест-система предназначена для лабораторной диагностики. У всех, кто прибывает в край из Китая, будут брать мазок из носа и исследовать полученный биоматериал на наличие вируса. На этой неделе в краевую столицу привезут партию на 200 исследований.

Ежедневно правоохранители региона отслеживают информацию о пассажирах, приезжающих на Алтай из Китая. Вскоре в Барнаул должны вернуться 67 китайских студентов. Они сразу же попадут под наблюдение медиков и какое-то время проведут на карантине.

Сегодня под вниманием врачей находятся 142 человека на «домашнем режиме». Их ежедневно навещает медицинский работник.

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ИСТОЧНИК KP.RU