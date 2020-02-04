Алтайские "Огоньки" из-за коронавируса прервали гастроли в Китае

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:59:33+03:00

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Ансамбль русского танца «Огоньки» прервал гастроли в Китае. Из-за карантина в Поднебесной 27 артистов вынужденно вернулись в Барнаул.

- Наш маршрут: Новосибирск-Пекин-Сиань. Жили в Сиане, в гостинице рядом со сценической площадкой. Больше никаких передвижений, так что ничего подцепить не могли. Улетали без проволочек, без паники. Хотя появились слухи, что мы не могли улететь, родственники «поседели», - рассказал артист балета Александр Штребель.

По прилету в аэропорту Новосибирска артистов проверили только тепловизиром (прибор, измеряющий температуру). А основательно досматривают лишь тех, у кого есть температура, кашель, одышка.

- Нам сказали, что желательно провести некоторое время под домашним карантином, но это на наше усмотрение. Я лично так и делаю. И опасаюсь даже не вируса, а человеческих реакций: не хочу, чтобы меня видели в городе, так как все переживают, - говорит Александр.

К приехавшим из Китая артистам приходят медики - они измеряют пульс, давление, температуру, слушают дыхание.

Что касается обстановки в Китае, то там, по словам барнаульского артиста, нет никакой паники:

- На мой взгляд, ситуация спокойная, в том числе и в аэропортах. Оповещения по улицам делают негромко, ненавязчиво. Продуктовые магазины открыты, полки не пустуют. Люди по возможности сидят дома, как им и рекомендуют (китайцы очень исполнительные). Насильно маски при нас никому не цепляли.

Единственное, на время карантина закрыты пищевые рынки, так как подозревают, что там и мог зародиться коронавирус. А также не допускают массового скопления народа.

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ИСТОЧНИК KP.RU