2019-12-09T12:30:34+03:00
Происшествия

Четыре года «строгача»: главный алтайский борец с коррупцией Вадим Надвоцкий отправится за решетку

Экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции признали виновным в многомиллионной взятке
БОРЗОВ Денис
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Вадим Надвоцкий Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краюВадим Надвоцкий Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
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Бывший алтайский главный антикоррупционер Вадим Надвоцкий признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Теперь ему грозит заключение в колонии строгого режима и многомиллионный штраф.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета по краю, с 2016 по 2018 год Надвоцкий незаконно получил огромную сумму от исполнительного директора двух связанных между собой компаний, которые занимались торговлей моторным топливом.

За взятку бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по краю должен был закрывать глаза на незаконные действия и всячески помогать двум организациям. В частности, если у ведомства появлялась информация о нарушениях фирм, Надвоцкий замалчивал сведения и не передавал их подчиненным ему сотрудникам УЭБ и ПК.

Также бывший главный антикоррупционер специально не устраивал проверки в подкупивших его организациях. А если до проверок все же доходило, он давал указания подчиненным отказывать в возбуждении уголовного дела. В целом Надвоцкий через посредника Евгения Гречишкина (который тоже фигурирует в уголовном деле) в течение трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на сумму 12 млн 900 тыс. рублей.

Задержание Надвоцкого. Фото: скрин из видео УФСБ по Алтайскому краю

Задержание Надвоцкого. Фото: скрин из видео УФСБ по Алтайскому краю

Напомним, бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также его знакомый Гречишкин, были задержаны 16 ноября 2018 года следователями совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Оба провели в СИЗО несколько месяцев. В феврале Надвоцкого перевели в лечебную часть из-за обострения язвы. Далее его поместили под домашний арест.

Во время следствия Надвоцкий полностью признал свою вину в содеянном и сотрудничал с правоохранительными органами в надежде на смягчение наказания. В начале октября 2019 следователи краевого следкома наложили арест на его имущество на общую сумму 17 млн 482 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США.

Теперь суд назначил Вадиму Надвоцкому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие). Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 25 млн 800 тыс. рублей.

Вадим Надвоцкий работал в органах полиции с 1992 года. УБЭП он возглавил в январе 2006 года сначала как и.о., а с июля 2006 официально стал начальником. Как сообщили в ГУ МВД по региону, из органов он был уволен по отрицательным мотивам. В определенных кругах Надвоцкого называли «Вадиком Всемогущим».

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В июле-сентябре этого года Надвоцкий при посредничестве своего бывшего коллеги получил взятку в размере 5 миллионов рублей от предпринимателя-руководителя предприятий (подробнее).

Бывший антикоррупционер алтайского МВД Вадим Надвоцкий признался во взяточничестве

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий признал свою вину во взяточничестве. Расследование его уголовного дела планируется завершить осенью и передать в суд. Надвоцкий сотрудничает со следствием (подробнее)

Бывшего антикоррупционера Алтайского края Вадима Надвоцкого отпустили домой

Об изменении меры пресечения бывший полицейский просил еще в ноябре 2018 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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