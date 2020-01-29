Трассы скоро откроют: морозы надвигаются на Алтайский край

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:43:39+03:00

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В Алтайском крае ожидается резкое похолодание. Уже сегодня, 29 января, к вечеру температура упадет до -20 градусов. А ночью столбики термометров и вовсе понизятся до -29 по Барнаулу, и до -32 по краю.

На ближайшие три дня синоптики обещают ясную погоду, преимущественно без осадков, с изморозью по утрам. На дорогах будет гололедица.

Ночные температуры постепенно понизятся до -35 по краю, и до -30 по Барнаулу. Днем будет -18...-21 в Барнауле, и от -15 (в предгорьях) до -23 по краю. К 1 февраля потеплеет на 3-5 градусов.

Напомним, в Алтайском крае перекрыты 14 региональных дорог и частично обе федеральные трассы. Запретили движение для всех видов транспорта на участке трассы А-322 от Алейска до Рубцовска.

Также из-за сильной метели закрывали выезд и въезд в Бийск. Сейчас город открыли, но на подъездах собрались огромные пробки. Перекрыта часть Чуйского тракта для автобусов и грузовиков от Бийска до Троицкого. К концу дня, скорее всего, с федеральных трасс и крупных региональных ограничения снимут.

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ИСТОЧНИК KP.RU