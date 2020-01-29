Из Бийска перекрыли движение во всех направлениях

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:09:22+03:00

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Из-за сильной метели перекрыли движение и из Бийска для транспортных средств во всех направлениях. Это произошло 29 января в 6-50 часов, сообщают в алтайской Госавтоинспекции.

Так жителям Бийска и ближайших сел рекомендовали воздержаться от дальних поездок и оставаться дома. Специалисты предупредили, что на дорогах снежные заносы, метели и плохая видимость, пишет «Бийский рабочий».

Но некоторых жителей региона эта ситуация застала врасплох. Сейчас для них работают специальные пункты обогрева. Это на базе железнодорожного вокзала Бийска с круглосуточным графиком работы, там предусмотрено 90 сидячих мест, а также в помещении автовокзала днем – 50 сидячих мест. В помещениях патрулируют сотрудники полиции, работают буфеты. Ночью, если погодные условия не улучшатся, для заложников этой ситуации организуют предоставление горячего чая.

ИСТОЧНИК KP.RU