В Алтайском крае перекрыли часть Чуйского тракта

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:41:10+03:00

Движение ограничили для автобусов и грузовиков

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Из-за сильной метели в Алтайском крае ограничили движение для автобусов и грузовиков на Чуйском тракте. Закрыта трасса на участке от села Троицкое до Бийска.

Также для всех видов транспорта закрыты региональные трассы:

— Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай (от села Быканов Мост до Солонешного);

— Бийск — Белокуриха;

— Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области (от Бийска до Целинного);

— Алейск – Чарышское;

— Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;

— Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска, от Рубцовска до Новоегорьевского и от Славгорода до границы);

— Батурово — Киприно — Юдиха;

— Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от Баево до Верх-Суетки и от Нижней Суетки до Славгорода);

— Мельниковка — Александровка;

— Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава;

— Алейск — Петропавловское — Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани и от Петропавловского до Смоленского);

— Топчиха — Парфеново — Песчаное;

— подъезд к поселку Комариха в Топчихинском районе.

Вечером 28 января было перекрыто 10 трасс. На данный момент движение ограничено на 14-ти дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU