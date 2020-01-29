В Алтайском крае перекрыли часть Чуйского тракта
Из-за сильной метели в Алтайском крае ограничили движение для автобусов и грузовиков на Чуйском тракте. Закрыта трасса на участке от села Троицкое до Бийска.
Также для всех видов транспорта закрыты региональные трассы:
— Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай (от села Быканов Мост до Солонешного);
— Бийск — Белокуриха;
— Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области (от Бийска до Целинного);
— Алейск – Чарышское;
— Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;
— Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска, от Рубцовска до Новоегорьевского и от Славгорода до границы);
— Батурово — Киприно — Юдиха;
— Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от Баево до Верх-Суетки и от Нижней Суетки до Славгорода);
— Мельниковка — Александровка;
— Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава;
— Алейск — Петропавловское — Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани и от Петропавловского до Смоленского);
— Топчиха — Парфеново — Песчаное;
— подъезд к поселку Комариха в Топчихинском районе.
Вечером 28 января было перекрыто 10 трасс. На данный момент движение ограничено на 14-ти дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU