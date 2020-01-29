На алтайской трассе пассажирский автобус врезался в грузовик

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:35:47+03:00

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29 января в 00:40 на автодороге «Барнаул — Кулунда» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Яровое – Белокуриха». Пострадали три человека.

По данным краевой ГИБДД, 39-летний водитель не учел метеорологические условия и ехал на достаточно высокой скорости. В результате автобус Mersedes Benz врезался в стоящий грузовик Volvo, за рулем которого был 59-летний мужчина.

Трем пассажирам автобуса, мужчинам 54-х и 57-ми лет и женщине 36-ти лет оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Полиция работает в усиленном режиме. Закрыто движение для всех видов транспорта на участке трассы А-322 от Алейска до Рубцовска.

Также из-за сильной метели нет выезда и въезда в Бийск. Перекрыта часть Чуйского тракта для автобусов и грузовиков от Бийска до Троицкого.

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ИСТОЧНИК KP.RU