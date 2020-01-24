2020-01-24T13:57:09+03:00
Общество

174 машины будут чистить улицы Барнаула

Техника выйдет в ночь на 25 января
Иван ОЛЕКСЮК
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Чтобы освободить улицы из снежного плена, в ночь на 25 января планируется вывести на уборку 174 машины МБУ «Автодорстрой» Барнаула.

Вывоз снега запланирован с проспекта Ленина в границах улиц Мало-Тобольской и Молодежной. Кроме того, очистят Северо-Западную на участке от Ленина до 80-й Гвардейской дивизии и от Гущина до Ленина.

- Убирать будут также сугробы на Матросова от А.Петрова в сторону Г.Исакова, на Гущина в границах улиц Попова и Островского. На Островского в границах улиц Гущина и Юрина, Попова на участке от ул. Власихинской в сторону А.Петрова, улицы Новосибирской, улицы Кирова в границах проспектов Ленина и Комсомольского, - сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожники обещали не забыть и занесенный пургой поселок Борзовая заимка. Автомобилистов просят быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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