На Алтае 13 дорог остаются закрытыми для движения
Полиция, дорожники, спасатели и чиновники вот уже несколько дней в режиме повышенной готовности из-за свалившейся на Алтайский край метели. На загородные дороги страшно выезжать – видимость нулевая, сильный ветер и гололед.
Не говоря уже о том, что трассы переметает так, что непонятно, где ехать. Чтобы обезопасить жителей приняли решение перекрыть некоторые дороги, пока буран не стихнет. По данным на 17.00 остаются закрытыми 13 участков:
- К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан) на всем протяжении;
- К-03 (Змеиногорск - Рубцовск);
- К-13 (от города Алейска до села Краснодарское);
- К-18 (от села Усть-Калманка до села Чарышское Чарышского района);
- К-26 (от города Горняк до села Староалейское);
- К-78 (Мамонтово - Солоновка- а/д А-322) ( в Новичихинском районе);
- К-77 (Новичиха - Поломошное - Лобаниха - Клепичиха) (в Новичихинском районе);
- К-79 (Павловск - Колыванское - Топчиха);
- К-22 (Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород);
- К-39 (Мельниковка - Александровка);
- К-31 (Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава);
- К-25 (Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка) (от с. Завьялово до р.п. Благовещенка) протяженностью от 82 до 195 км;
Также введено ограничение движения автотранспорта на 1 участке дороги местного значения: Н-5903, которая проходит через Шелаболихинский район.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться! Следите за поступающей информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU