На Алтае 13 дорог остаются закрытыми для движения

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:21:32+03:00

Это связано с плохой погодой и опасностью для автомобилистов

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Полиция, дорожники, спасатели и чиновники вот уже несколько дней в режиме повышенной готовности из-за свалившейся на Алтайский край метели. На загородные дороги страшно выезжать – видимость нулевая, сильный ветер и гололед.

Не говоря уже о том, что трассы переметает так, что непонятно, где ехать. Чтобы обезопасить жителей приняли решение перекрыть некоторые дороги, пока буран не стихнет. По данным на 17.00 остаются закрытыми 13 участков:

- К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан) на всем протяжении;

- К-03 (Змеиногорск - Рубцовск);

- К-13 (от города Алейска до села Краснодарское);

- К-18 (от села Усть-Калманка до села Чарышское Чарышского района);

- К-26 (от города Горняк до села Староалейское);

- К-78 (Мамонтово - Солоновка- а/д А-322) ( в Новичихинском районе);

- К-77 (Новичиха - Поломошное - Лобаниха - Клепичиха) (в Новичихинском районе);

- К-79 (Павловск - Колыванское - Топчиха);

- К-22 (Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород);

- К-39 (Мельниковка - Александровка);

- К-31 (Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава);

- К-25 (Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка) (от с. Завьялово до р.п. Благовещенка) протяженностью от 82 до 195 км;

Также введено ограничение движения автотранспорта на 1 участке дороги местного значения: Н-5903, которая проходит через Шелаболихинский район.

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться! Следите за поступающей информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU