Алтайский губернатор предупредил, что на регион надвигается снежный шторм
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства 22 января обратил особое внимание на то, что на регион вновь надвигается непогода.
Он попросил СМИ и дорожников сообщать жителям края об обстановке и призвал по возможности не выезжать за пределы населённых пунктов.
В свою очередь, дорожники заявили, что у них имеется опыт работы в тяжёлых погодных условиях и ликвидация последствий не составит труда. Как только фронт пройдёт, они будут пробивать дорогу к двум населенным пунктам, которые до сих пор находятся в снежном плену. По всей видимости, речь идет о поселке Предгорный Змеиногорского района и селе Сосновка Чарышского района.
Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев уточнил, что в эти населенные пункты завезли все необходимые продукты и лекарства. Тех, кому потребуется медицинская помощь, будут вывозить с привлечением спецтехники. С местными администрациями держат постоянную связь.
Между тем, Алтайский гидрометцентр уже дал штормпрогноз.
- Во второй половине дня 22 января и ночью 23 января ожидаются снег, местами сильный, метели, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем 23 и сутки 24 января также снег, мокрый снег, порывы ветра до 18-23 м/с. На дорогах в эти дни сильный гололед, заносы, - говорится в сообщении синоптиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU