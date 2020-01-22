Алтайский губернатор предупредил, что на регион надвигается снежный шторм

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:38:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства 22 января обратил особое внимание на то, что на регион вновь надвигается непогода.

Он попросил СМИ и дорожников сообщать жителям края об обстановке и призвал по возможности не выезжать за пределы населённых пунктов.

В свою очередь, дорожники заявили, что у них имеется опыт работы в тяжёлых погодных условиях и ликвидация последствий не составит труда. Как только фронт пройдёт, они будут пробивать дорогу к двум населенным пунктам, которые до сих пор находятся в снежном плену. По всей видимости, речь идет о поселке Предгорный Змеиногорского района и селе Сосновка Чарышского района.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев уточнил, что в эти населенные пункты завезли все необходимые продукты и лекарства. Тех, кому потребуется медицинская помощь, будут вывозить с привлечением спецтехники. С местными администрациями держат постоянную связь.

Между тем, Алтайский гидрометцентр уже дал штормпрогноз.

- Во второй половине дня 22 января и ночью 23 января ожидаются снег, местами сильный, метели, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем 23 и сутки 24 января также снег, мокрый снег, порывы ветра до 18-23 м/с. На дорогах в эти дни сильный гололед, заносы, - говорится в сообщении синоптиков.

Читайте также:

«Коллапс»: алтайский губернатор отозвался об уборке снега в Барнауле (подробнее)

За лопату взялся даже глава. Как алтайское село выбирается из снежного плена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU