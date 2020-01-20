2020-01-20T11:07:39+03:00
Общество

Барнаульцам разрешили бесплатно привозить свой снег на полигон

Акция будет длиться всего неделю
Анастасия Корягина
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Снег в Барнауле.Снег в Барнауле.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Виктор Томенко поручил компании «ЭКО-Комплекс» («мусорный» регоператор в барнаульской зоне) оказать помощь горожанам в уборке снега. В течение десяти дней — с 20 по 29 января – юридические и физические лица могут привезти свой снег на полигон.

Бесплатный прием организован для того, чтобы помочь краевому центру справиться с последствиями сильного снегопада.

— Сейчас мы готовим отдельную площадку для большого количества снега», — рассказал начальник барнаульского полигона ТБО Евгений Паньшов. — К ней обеспечен свободный проезд, там дежурит спецтехника, с помощью которой будет происходить выгрузка.

Снег будут принимать с 8 до 20 часов. Мусорный полигон находится по адресу: проспект Космонавтов, 74.

Напомним, на выходных Виктор Томенко проехал по Барнаулу и сделал вывод о «коллапсе» с уборкой снега. Губернатор поручил создать новую систему уборки, которую обсудят 22 января на заседании правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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