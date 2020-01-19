Виктор Томенко приехал в администрацию Барнаула из-за вопросов уборки снега
Губернатор края Виктор Томенко приехал в администрацию Барнаула, чтобы совместно с и.о. главы города Вячеславом Франком, его замами и некоторыми членами правительства края разобраться, как идет уборка снега, какие в этом деле есть проблемы.
- Во время объезда улиц Виктор Петрович обратил внимание Вячеслава Франка на то, что коммунальные службы не должны забывать о чистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, - пишет пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев в социальных сетях.
Ранее в мэрии называли сложившуюся из-за снегопада обстановку сложной и попросили горожан отказаться на время от использования личного транспорта.
- Ввиду сложных метеоусловий, считаю необходимым обратиться к горожанам с просьбой воздержаться от поездок на личном автотранспорте, в том числе к местам, где организованы купели, - заявил врио мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU