Виктор Томенко приехал в администрацию Барнаула из-за вопросов уборки снега

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:37:03+03:00

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Губернатор края Виктор Томенко приехал в администрацию Барнаула, чтобы совместно с и.о. главы города Вячеславом Франком, его замами и некоторыми членами правительства края разобраться, как идет уборка снега, какие в этом деле есть проблемы.

- Во время объезда улиц Виктор Петрович обратил внимание Вячеслава Франка на то, что коммунальные службы не должны забывать о чистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, - пишет пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев в социальных сетях.

Ранее в мэрии называли сложившуюся из-за снегопада обстановку сложной и попросили горожан отказаться на время от использования личного транспорта.

- Ввиду сложных метеоусловий, считаю необходимым обратиться к горожанам с просьбой воздержаться от поездок на личном автотранспорте, в том числе к местам, где организованы купели, - заявил врио мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU