В Алтайском крае остаются закрытыми пять трасс

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:49:29+03:00

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По состоянию на 12 часов 20 января в Алтайском крае отсутствует проезд по пяти автомобильным дорогам. Там работает дорожная техника.

Нет проезда по следующим трассам:

1) К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска;

2) К-18 «Алейск — Чарышское» от Усть-Калманки до Чарышского;

3) К-86 «Алексеевка — Березовка — Солонешное» от села Соловьиха Петропавловского района до Солонешного;

4) К-44 «Быстрый Исток — Усть-Ануй – Ануйское» на всем протяжении;

5) К-34 «Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа» от села Усятского до села Верх-Кажа.

Стоит отметить, что первые две трассы закрыты еще с 17 января. На данный момент осадков на территории региона нет.

Также с 17 января ограничено движение для всех видов транспорта на участках дорог «Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», «Семей (Семипалатинск) — граница РФ» из-за метели и отсутствия видимости.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила дорожного движения. По возможности лучше отказаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб

Дежурный «Алтайавтодора» (по региональным трассам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

Дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;

Дежурный службы МЧС: 8 (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

Дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU