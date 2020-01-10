2020-01-10T11:46:34+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте

Погиб водитель легковушки
Анна СЕМИНА
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В пятницу, 10 января, в Алтайском крае на трассе «Чуйский тракт» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным сходом.

По предварительным данным краевого ГИБДД, около 9.40 на 227 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с «Тойотой Креста».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» погиб на месте, водитель «Тойоты Креста» получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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