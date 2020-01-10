Дорожники приступили к ремонту Старого моста в Барнауле

10 Янв. 2020 2020-01-10T04:46:07+03:00

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Дорожная служба вышла на ремонт Старого моста в Барнауле. Он начался с фрезерования поверхности проезжей части.

Подрядчиком выступает Барнаульское дорожно-строительное управление №4.

- Накануне она начала работы на коммунальном мосту через Обь (Старом мосту). Дорожники уже приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, - сообщает официальный сайт края.

Напомним, мост полностью закрыт для движения с 5 января. Работы, согласно составленному графику, должны завершиться 1 ноября 2021 года.

На январь намечено оборудование строительной площадки и бытового городка для сотрудников, фрезерование, которое, собственно, уже началось, демонтаж металлического ограждения, разбор дорожной одежды и железобетонного монолитного бордюрного ограждения.

Далее в графике записан демонтаж швов, водоотводных сооружений и железобетонных плит.

Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU