Дорожники приступили к ремонту Старого моста в Барнауле
Дорожная служба вышла на ремонт Старого моста в Барнауле. Он начался с фрезерования поверхности проезжей части.
Подрядчиком выступает Барнаульское дорожно-строительное управление №4.
- Накануне она начала работы на коммунальном мосту через Обь (Старом мосту). Дорожники уже приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия, - сообщает официальный сайт края.
Напомним, мост полностью закрыт для движения с 5 января. Работы, согласно составленному графику, должны завершиться 1 ноября 2021 года.
На январь намечено оборудование строительной площадки и бытового городка для сотрудников, фрезерование, которое, собственно, уже началось, демонтаж металлического ограждения, разбор дорожной одежды и железобетонного монолитного бордюрного ограждения.
Далее в графике записан демонтаж швов, водоотводных сооружений и железобетонных плит.
Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU