Пассажиру стало плохо: летевший из Питера в Барнаул самолет совершил экстренную посадку

Вечером в четверг, 9 января, летевший из Петербурга в Барнаул самолет совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Такое решение принял командир воздушного судна Sukhoi Superjet 100 компании IrAero после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо.

- После взлета у мужчины резко поднялось давление. Было принято решение приземлиться в ближайшем аэропорту. Мужчину передали врачам, которые оказали ему необходимую помощь. После этого самолет сразу продолжил выполнение маршрута. Пассажир остался в столице Республики Коми, - сообщили «КП» на Алтае» в пресс-службе авиакомпании.

В Барнауле самолет должен был приземлиться в 05:10, но из-за вынужденной задержки он прибыл в 06:25. В настоящее время судно уже находится в Иркутске.

Инциденты, связанные с воздушными суднами, случались и в Барнауле. Один из самых крупных произошел в сентябре. В Барнауле у прилетевшего из Вьетнама судна при посадке загорелось шасси. Боинг удалось посадить, но при эвакуации началась паника, в результате пострадали 56 человек. Авиакомпания приняла решение выплатить компенсацию всем пассажирам самолета по 100 тыс. рублей.

В другой раз в барнаульском аэропорту площадка трапа перед входом в воздушное судно, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз. Это случилось в прошлом феврале. Пострадали шесть человек.

Читайте также:

Самолет со сбоем в системе приземлился в Барнауле

Согласно предварительной информации, непосредственно перед посадкой сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Тем не менее, борт приземлился без каких-либо проблем (подробнее)