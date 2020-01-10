2020-01-10T09:08:52+03:00
Происшествия

Пассажиру стало плохо: летевший из Питера в Барнаул самолет совершил экстренную посадку

У мужчины подскочило давление, его передали медикам
Иван ОЛЕКСЮК
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Пассажира доставили в больницу.Пассажира доставили в больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вечером в четверг, 9 января, летевший из Петербурга в Барнаул самолет совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Такое решение принял командир воздушного судна Sukhoi Superjet 100 компании IrAero после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо.

- После взлета у мужчины резко поднялось давление. Было принято решение приземлиться в ближайшем аэропорту. Мужчину передали врачам, которые оказали ему необходимую помощь. После этого самолет сразу продолжил выполнение маршрута. Пассажир остался в столице Республики Коми, - сообщили «КП» на Алтае» в пресс-службе авиакомпании.

В Барнауле самолет должен был приземлиться в 05:10, но из-за вынужденной задержки он прибыл в 06:25. В настоящее время судно уже находится в Иркутске.

Инциденты, связанные с воздушными суднами, случались и в Барнауле. Один из самых крупных произошел в сентябре. В Барнауле у прилетевшего из Вьетнама судна при посадке загорелось шасси. Боинг удалось посадить, но при эвакуации началась паника, в результате пострадали 56 человек. Авиакомпания приняла решение выплатить компенсацию всем пассажирам самолета по 100 тыс. рублей.

В другой раз в барнаульском аэропорту площадка трапа перед входом в воздушное судно, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз. Это случилось в прошлом феврале. Пострадали шесть человек.

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Согласно предварительной информации, непосредственно перед посадкой сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Тем не менее, борт приземлился без каких-либо проблем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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