Несколько светофоров отключат в Барнауле

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:04:36+03:00

Некоторые не будут работать до 17 часов

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В пятницу, 10 января, в Барнауле на нескольких участках дорог отключат светофоры.

- Это связано с проведением плановых ремонтных работ, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Так с 9 утра и до 17 часов будут отключены светофоры, расположенные на одном очень сложном перекрестке – Павловский тракт и улица Попова. Также ремонт будет проходить в районе пересечения улицы Попова и улицы 280-летия Барнаула, и на Павловском тракте, напротив гипермаркета «Лента».

С 13 до 16 часов светофоры отключат на пересечениях проспекта Комсомольского с улицей Димитрова, а также с улицей Кирова.

Водителям стоит быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и не игнорировать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU