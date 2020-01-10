2020-01-10T06:44:39+03:00
Общество

Руководителя приюта «Успех» освободили из СИЗО

Она находится под подпиской о невыезде
Анна СЕМИНА
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Постояльцы в приюте содержались в ужасных условияхПостояльцы в приюте содержались в ужасных условияхФото: pixabay.com
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В Барнауле отпустили из СИЗО руководителя приюта «Успех» Лариса Ягофарову. Ее обвиняют в присвоении денег постояльцев.

Информацию о том, что Ягофарова в настоящее время находится на свободе, «Политсибру» подтвердил ее адвокат Олег Казаков.

- На сегодняшний день она находится под подпиской о невыезде. Судебные заседания продолжаются. Скоро начнутся прения сторон, - объяснил адвокат.

Напомним, скандал вокруг приюта «Успех» разгорелся полгода назад. В мае 2019-го стало известно, что постояльцы содержатся в ужасных условиях, не получают должного медицинского ухода, а также у них отбирают деньги. Однако сама руководительница приюта настаивает на том, что все снятые со счетов пенсионеров деньги были потрачены на их содержание, а в некоторых случаях на их похороны.

Против Ларисы Ягофаровой завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», а также по статье «Кража». Следующее судебное заседание состоится 16 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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