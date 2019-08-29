Букет статей. Скандальный администратор барнаульского приюта «Успех» была не раз судима

В последнее время продолжают всплывать подробности резонансного дела барнаульского приюта «Мир без наркотиков – это Успех». Ранее стало известно, что администратор приюта Лариса Ягофарова находится в СИЗО. Мать задержанной отрицала признательные показания дочери и, более того, заявила о незаконности ареста дочери.

- Ее арестовали незаконно, она не являлась с повинной и никаких признательных показаний не давала. На ней вообще вины нет. Ее просто травят со всех сторон, включая журналистов. Она действительно находится в СИЗО, но ее забрали туда, несмотря на то, что у нее двое детей. Под домашний арест ее не отпустили как социально опасный элемент, как будто она зарежет кого-то, – цитирует слова матери Ягофаровой «ТОЛК».

Однако, по данным источника в правоохранительных органах, госпожа Ягофарова не такой уж «безопасный элемент» - она уже была ранее судима. И не раз. В частности, по статьям:

- ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража по предварительному сговору группой лиц);

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору группой лиц);

- ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств);

- ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж по предварительному сговору группой лиц).

Подробности данных дел не разглашаются.

Напомним, барнаульским приютом «Успех» заинтересовались в мае этого года. Тогда в сети опубликовали видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены. В настоящее время делом занимаются следователи.

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