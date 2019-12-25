2019-12-25T12:54:13+03:00
Экономика

Строительство гостиницы Radisson в Барнауле оказалось под угрозой

Инвестор пожаловался на безынициативность городских властей
Анастасия Корягина
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Срок принятия окончательного решения по строительству гостиницы Radisson в Барнауле уже на исходе. Инвестору до сих пор не предложили подходящий участок. Не исключено, что гостиница так и не появится в краевой столице, если место ее строительства не найдется до 31 декабря 2019 года, сообщает «Политсибру».

«Я не исключаю, что 31 декабря в качестве новогоднего подарка нам предложат участок, который подойдет для строительства гостиницы Radisson. Но до сих пор предложений не поступило. Власть показывает формальную работу, а конкретики нет. Мы будем сворачивать этот проект в Барнауле и переносить в другой регион», — заявил представитель компании «ПремиумСтрой Алтай» Иван Лужаев.

Однако позднее выяснилось, что фирма пошла на уступки и снизила свои требования к параметрам участка под строительство. Один подходящий вариант уже найден — инвестор его уже изучает.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко запретил строить отель Radisson рядом со сквером на площади Сахарова в Барнауле из-за пикетов активистов против вырубки елей. Инвестор планирует вложить в строительство более 1,5 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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