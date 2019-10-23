Барнаульцы подписывают петицию за перенос стройки отеля Radisson

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-23T11:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульцы начали подписывать петицию за перенос стройки отеля Radisson. Горожане требуют спасти сквер на пересечении Молодежной улицы и Социалистического проспекта.

- Ситуация сложилась вследствие преступно малодушной политики мэрии Барнаула последних лет. Вот и сейчас, откликнувшись инициативу построить в городе 5-звёздочный отель марки Park inn, власти предлагают снести в центре Барнаула очередной сквер, в котором растут более 50 взрослых здоровых деревьев (ели, лиственницы, берёзы), - следует из текста петиции на сайте Change.org.

В городе растет недовольство выбором властей места для строительства, в качестве альтернативы предлагается строительство отеля в районе диагностического центра или Оби.

- В других городах, даже меньше Барнаула, отели этой сети находятся на значительном (около двух-трех километров) от главных городских площадей. Застройщик же категорически отказывается рассматривать варианты переноса стройки на участки, расположенные в 500-1 тыс. метрах от «нулевого километра и здания правительства Алтайского края, - сообщается в петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU