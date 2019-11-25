В Барнауле не могут найти подходящее место для отеля Radisson

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-25T12:48:10+03:00

Инвестор заявил, что другие предложения также подразумевают строительство в сквере

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Инвестор строительства отеля Radisson в Барнауле отмел около 20 предложений о возможных площадках. Ни одна из них не подходит, заявил замгендиректор компании «ПремиумСтрой Алтай» Иван Лужаев.

Лужаев заявил, что участок у площади Сахарова, из-за которого разгорелся скандал, не был выбран инвестором - его компании предложили. Кто именно, предприниматель не уточнил, но очевидно, городские власти.

Как пишет «Политсибру», Лужаев сравнил Барнаул с Москвой, где «в каждом сквере что-то строится». Он отметил, что в столице, «если человек не находит себя в этой среде, то он переезжает в область и хорошо себя там чувствует».

«Для меня этот сквер не является культовым местом, а люди привыкли из-за его исторической составляющей», - заявил предприниматель о «зеленом уголке» у площади Сахарова. Но при этом он дал понять, что из-за решения губернатора о запрете строительства в данном месте инвестор отказался от данной затеи.

На заседаниях рабочей группы предлагают другие участки, но пока нет равнозначного конкурента варианту на площади Сахарова. Кроме того, по словам Лужаева, на каждом предлагаемом участке также есть скверы.

Напомним, барнаульцы устроили серию одиночных пикетов после известия о планах властей построить отель Radisson на месте сквера у площади Сахарова. После этого планы пересмотрели и начали поиск альтернативного варианта.

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ИСТОЧНИК KP.RU