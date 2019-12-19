Пять человек погибли в жутком ДТП на алтайской трассе: четверо их них — полицейские
В Алтайском крае произошло жуткое ДТП, в котором погибли пять человек. Авария случилась в Алейском районе.
По предварительным данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 19 декабря в 18:50 на трассе А-322 между селами Урюпино и Красный Яр столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder.
В отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП. Еще одна женщина госпитализирована в больницу. В салоне иномарки находилось три человека: один погиб, двое госпитализированы.
Характер травм пострадавших уточняется. Известно, что полицейские были при исполнении, на службе. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
«Алейская» трасса является «анти-рекордсменом» по числу крупных аварий с погибшими. Так, 28 октября там погибли сразу восемь человек, в том числе солистки народного ансамбля «Сударушки» из села Кабаково.
Читайте также:
Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла мать, спасавшая детей
Женщина бросилась под колеса фуры (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU