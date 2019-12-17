Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибла мать, спасавшая детей

24 мая этого года на автодороге Барнаул-Рубцовск большегруз насмерть сбил Юлию Савенкову. Женщину сразу же окрестили матерью-героиней за то, что она ценой своей жизни спасла детей. Накануне суд огласил приговор водителю, который, вопреки правилам, мчался на огромной скорости.

Напомним, в тот роковой день Юлия ехала в Алейск на день рождения своей мамы с двумя сыновьями и бабушкой. В полях вдоль трассы горела трава, поэтому всё было затянуто дымом. В один момент машина Юлии остановилась: по версиям свидетелей, произошла незначительная авария либо поломка авто. Женщина направилась в сторону задних сидений к детям.

- И тут она видит фуру, летящую на её машину – и именно в ту часть, где дети! Она побежала навстречу, пытаясь остановить махину. И если бы вы там были и видели последствия, вы бы поняли, что это было единственно правильное решение с её стороны! – рассказывала очевидец Татьяна.

По данным краевой прокуратуры, многотонник ехал на большой скорости, поэтому он не успел притормозить и задавил молодую женщину левым колесом. После этого машина врезалась в легковой «Форд», в котором сидели дети и бабушка. Поступок Юлии спас родным жизнь.

За рулем большегруза «Скания» с полуприцепом сидел житель Рубцовска. Суд постановил, что он, «проявляя преступную небрежность, на значительной скорости въехал в затянутый дымом участок автодороги, в результате чего допустил наезд на легковой автомобиль и пешехода, в результате чего молодая женщина скончалась на месте».

- Приговором Топчихинского районного суда водитель осужден по ч.3 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации к одному году десяти месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года, - отметили в прокуратуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/711787" frameborder="0"></iframe> Женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти своих детей.Женщина бросилась под колеса фуры, чтобы та не врезалась в машину с её детьми. Она подарила своим детям жизнь второй раз...

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