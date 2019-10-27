2019-10-27T13:11:23+03:00
Происшествия

День траура по погибшим в ДТП объявлен 28 октября в Алейском районе

В результате аварии скончались восемь человек, среди них - артистки местного ансамбля «Сударушки»
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
День траура по погибшим в ДТП объявлен 28 октября в Алейском районеДень траура по погибшим в ДТП объявлен 28 октября в Алейском районеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура по погибшим в ДТП, сообщили в правительстве Алтайского края.

На сайте Алейской администрации местные власти выразили скорбь по поводу гибели людей, в частности, членов фольклорного коллектива «Сударушки» из села Кабаково - Лидии Афанасьевой, Светланы Гетмановой, Валентины Поповой и режиссера массовых постановок «Информационно-методического центра» Марии Мартюшовой.

"Сударушки". Погибшие выделены красным. Фото предоставлено бывшим руководителем коллектива Анной Суховой.

"Сударушки". Погибшие выделены красным. Фото предоставлено бывшим руководителем коллектива Анной Суховой.

- Горестно осознавать, что ушли из жизни талантливые женщины. Недавно они провели замечательный праздник, посвященный юбилею села, пели, веселили и радовали своими задорными песнями. Сегодня их нет с нами… Нет слов, чтобы выразить боль потери. Они внесли огромный вклад в развитие культуры своего села, района. Приносим родным и близким искренние слова сочувствия и соболезнования, - говорится в сообщении.

Расходы по организации похорон женщин на себя берут органы местного самоуправления и социальной защиты региона.

Напомним, утром 26 октября на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск – столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивен «Ниссан Пресаж». В микроавтобусе находились артисты коллектива «Сударушки», которые ехали в Барнаул.

В минивене было четверо человек. Хозяин авто был на пассажирском сиденье, вёл авто его 27-летний брат. По предварительным данным, в машине были девочка восьми лет и пожилая женщина – все погибли.

Читайте также: «На дорогах гибнут батальоны»: Александр Розенбаум высказался о жуткой аварии на Алтае

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бандитов-гастролеров, грабивших пенсионеров, заключили под стражу в Барнауле
Ремонт второго котла после аварии на ТЭЦ в Яровом завершат к утру 28 октября
Имена погибших в Чечне десантников увековечили на Аллее Героев в Барнауле
В Рубцовске водитель иномарки врезался в автобус и погиб
Жительница Барнаула: Водитель маршрутки не выпускал моего сына, который потерял деньги
Один котел на ТЭЦ в Яровом запущен в работу
Запуск котла на ТЭЦ в Яровом отложили на два часа
Семьям погибших и пострадавших в ДТП на алтайской трассе помогут материально и психологически
Барнаульские спасатели снимали с дерева полуголого мужчину
На комбинате «Индустриальный» собрали первый урожай
На ТЭЦ в Яровом продолжаются ремонтные работы
Родственникам погибшим в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса на алтайской трассе окажут помощь
В Барнауле водитель сбежал после серьезного ДТП
Службы ДПС в Бийске работают в усиленном режиме
Река Пивоварка снова стала белой
Руководитель ООО «ЯТЭК» рассказал, что произошло на ТЭЦ в Яровом
В Барнауле на несколько часов отключат отопление и горячую воду