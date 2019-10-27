СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-27T13:11:23+03:00

День траура по погибшим в ДТП объявлен 28 октября в Алейском районе Фото: pixabay.com

В результате аварии скончались восемь человек, среди них - артистки местного ансамбля «Сударушки»

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В Алейском районе 28 октября будет объявлен день траура по погибшим в ДТП, сообщили в правительстве Алтайского края.

На сайте Алейской администрации местные власти выразили скорбь по поводу гибели людей, в частности, членов фольклорного коллектива «Сударушки» из села Кабаково - Лидии Афанасьевой, Светланы Гетмановой, Валентины Поповой и режиссера массовых постановок «Информационно-методического центра» Марии Мартюшовой.

"Сударушки". Погибшие выделены красным. Фото предоставлено бывшим руководителем коллектива Анной Суховой.

- Горестно осознавать, что ушли из жизни талантливые женщины. Недавно они провели замечательный праздник, посвященный юбилею села, пели, веселили и радовали своими задорными песнями. Сегодня их нет с нами… Нет слов, чтобы выразить боль потери. Они внесли огромный вклад в развитие культуры своего села, района. Приносим родным и близким искренние слова сочувствия и соболезнования, - говорится в сообщении.

Расходы по организации похорон женщин на себя берут органы местного самоуправления и социальной защиты региона.

Напомним, утром 26 октября на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск – столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивен «Ниссан Пресаж». В микроавтобусе находились артисты коллектива «Сударушки», которые ехали в Барнаул.

В минивене было четверо человек. Хозяин авто был на пассажирском сиденье, вёл авто его 27-летний брат. По предварительным данным, в машине были девочка восьми лет и пожилая женщина – все погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU