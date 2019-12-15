В Казахстане нашли краснокнижного пеликана из Алтайского края

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-15T14:11:54+03:00

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Один из спасенных в Алтайском крае пеликанов попался в объектив фотокамеры бердвотчера Аскара Исабекова в Казахстане. Об этом сообщает сайт региона. Птицу с номером А510 окольцевали и выпустили на волю на озере Кабаньем в алтайском заказнике «Пеликаний».

В 2018 году жители Алтайского края спасли 10 кудрявых пеликанов: шесть отловили в Алейском районе, один прибыл из Кемеровской области, а еще троих нашли на юге края. Птицы сбились с курса при перелете и были вынуждены остаться на зимовку в Барнауле.

Спасением птиц занимались экологи, охотинспекторы краевого минприроды, егеря «Алтайприроды», добровольцы. Кормом помогали неравнолушные люди, барнаульские и новосибирские рыбные цеха, общественные организации, медицинские учреждения.

В конце апреля 2019 года девятерых окольцованных пеликанов выпустили на волю, а один из-за травмы остался в городе и живет на страусиной ферме во Власихе.

Кудрявые пеликаны занесены в международную Красную книгу со статусом «уязвимый» и включены в Красную книгу России. С недавних пор они гнездятся в Алтайском крае. В прошлом году насчитали 36 взрослых особей.

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ИСТОЧНИК KP.RU