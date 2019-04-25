Алтайские орнитологи спасли раненного лебедя-шипуна
Орнитологи Алтайского края спасли жизнь подстреленному лебедю-шипуну.
Об этом в четверг, 25 апреля, на своей странице во «Вконтакте» рассказал орнитолог Алексей Эбель.
- Недолго место пустовало... "На смену" пеликанам приехала раненая в первые дни открытия весенней охоты на водоплавающих самка лебедя-шипуна, - рассказывает он.
Как выяснилось, у лебедя перебито крыло. Сейчас самка проходит лечение. О том, чтобы выпустить ее на свободу пока речи даже нет. Стоит отметить, что в приюте это уже второй лебедь. Еще осенью туда попал другой молодой шипун с компрессионным переломом позвоночника.
- Он не мог даже на ноги вставать, сейчас ходит нормально, но летать уже не сможет, - говорит Алексей Эбель.
Кстати, буквально на днях в заказнике «Пеликаний» на озере Кабаньем выпустили девятерых пеликанов. Прошлой осенью, оказавшись в Алтайском крае они из-за погодных условий не смогли продолжить свой путь на зимовку и едва не погибли от обморожения. Сейчас они чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU