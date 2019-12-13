На Алтае нашли еще один приют с историей скандального «Успеха»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-13T16:08:19+03:00

Там так же, как и в «Успехе», работали с нарушениями и перевозили стариков с места на место

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В Алтайском крае органы соцзащиты выявили еще один сомнительный приют для пожилых людей. Сейчас принимаются все меры, чтобы закрыть организацию.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, социальные работники с помощью неравнодушных граждан выявили в Локтевском районе приют «Александра», где пенсионеров содержали в «надлежащих условиях». Похожая история была и у приюта «Успех», руководителя которого обвиняют в мошенничестве.

- В настоящее время муниципальные органы здравоохранения, социальной защиты, полиция и прокуратура района работают с проживающими частного учреждения - общества с ограниченной ответственностью «Александра». Пожилым людям, среди которых есть инвалиды, предлагают размещение в краевых государственных домах-интернатах. Сейчас их готовы принять три ближайшие учреждения, при этом органы соцзащиты будут учитывать пожелания людей, - добавили в администрации региона.

Руководителя приюта тоже ждет наказание, какое – разберутся правоохранители. Известно, что ранее ООО «Александра» существовало в селе Белоярск Рубцовского района, но была оштрафована за нарушения. Тактика такая же как у «Успеха» - переезд и продолжение своей деятельность.

Напомним, 6 мая минсоцзащиты Алтайского края исключило из регионального реестра поставщиков социальных услуг общественную организацию «Успех».

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ИСТОЧНИК KP.RU