Организатора барнаульского приюта «Успех» могут посадить за решетку на 10 лет

СЕГОДНЯ 04:15 2019-11-12T04:15:21+03:00

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Завершено расследование дела в отношении 38-летней создательницы барнаульского реабилитационного приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой. Сейчас все материалы переданы в суд, женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, Ягофарова обманула трех пенсионеров-инвалидов, которые находились в ее приюте. Один из них оформил на мошенницу доверенность на право распоряжаться его деньгами. За это 38-летняя жительница Барнаула должна была обеспечить уход пожилому человеку. Буквально через месяц после этого пенсионер умер, а Ягофарова незамедлительно сняла его деньги со счета.

Похожим образом она поступила еще с двумя пожилыми людьми, которые также находили в «Успехе». Ягофарова оформляла доверенность на себя, как только узнавала, что пенсионерам становится хуже. В итоге женщина похитила больше 1,3 млн рублей.

К слову, за содеянное обвиняемой грозит до 10 лет тюремного заключения. С августа этого года она находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU