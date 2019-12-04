В Барнауле сгорел автобус депутата
Утром 4 декабря в Барнауле сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Как уточнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 5:50, в 6:08 пожар уже ликвидировали. Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Сгоревший автобус находился на территории предприятия «БарнаулПассажирТранс», которое возглавлят депутатом Барнаульской гордумы, единоросс Валерий Касплер.
Компания в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Не так давно БПТ удалось избежать банкротства, заключив мировое соглашение с кредитором, сообщает «Банкфакс».
С конца 2018 года участились проблемы на маршрутах перевозчика: вместимость и количество автобусов стали снижаться. Администрация Барнаула даже собиралась расторгнуть контракт с БПТ из-за того, что компания самовольно снимает автобусы с популярных маршрутов № 1 и 10 и переводит их на садоводческие направления.
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ИСТОЧНИК KP.RU