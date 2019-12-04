2019-12-04T17:22:53+03:00
Происшествия

В Барнауле сгорел автобус депутата

Транспортное средство было уничтожено огнем на территории предприятия «БарнаулПассажирТранс»
Анастасия Корягина
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Фото: "Толк"Фото: "Толк"
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Утром 4 декабря в Барнауле сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Как уточнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 5:50, в 6:08 пожар уже ликвидировали. Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Сгоревший автобус находился на территории предприятия «БарнаулПассажирТранс», которое возглавлят депутатом Барнаульской гордумы, единоросс Валерий Касплер.

Компания в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Не так давно БПТ удалось избежать банкротства, заключив мировое соглашение с кредитором, сообщает «Банкфакс».

С конца 2018 года участились проблемы на маршрутах перевозчика: вместимость и количество автобусов стали снижаться. Администрация Барнаула даже собиралась расторгнуть контракт с БПТ из-за того, что компания самовольно снимает автобусы с популярных маршрутов № 1 и 10 и переводит их на садоводческие направления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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