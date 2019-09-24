В Барнауле могут расторгнуть контракт с крупным автоперевозчиком

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-24T10:48:52+03:00

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В Барнауле снимают с рейсов автобусы маршрутов № 1 и № 10. Это сделали сами владельцы предприятия «БарнаулПассажирТранс», сообщает «ГТРК Алтай».

Так на этого перевозчика неоднократно жаловались барнаульцы, но ситуацию не удалось исправить. У предприятия дефицит водителей, а приходится обслуживать 10 садоводческих маршрутов. Поэтому чтобы перевозить дачников «БарнаулПассажирТранс» вынужден снять с рейсов часть городских автобусов, которые дублируются другим транспортом.

В администрации Барнаула подчеркнули, что если в ближайшее время ситуация в целом не улучшится, то с перевозчиком будет расторгнут контракт и проведут повторный конкурс.

К слову, власти пытались ранее найти нового перевозчика на эти маршруты, но таких желающих не оказалось. Уже в середине октября, когда закончится садоводческий сезон, «БарнаулПассажирТранс» вернёт на рейс позаимствованные автобусы городских маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU