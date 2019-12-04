Власти Барнаула решили увеличить число автобусов после жалоб

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-04T10:54:17+03:00

На поддержание работы двух проблемных маршрутов выделяют 6,6 млн рублей ежегодно из бюджета города

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И.о. главы администрации Барнаула Вячеслав Франк поручил проверить жалобы жителей поселка Бельмесево в социальных сетях на работу общественного транспорта. Люди писали, что ждут автобуса 30 минут, а то и больше. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи должен детально рассмотреть этот вопрос.

Автобусные маршруты №104 и 104ю, обслуживающие поселок, являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков. На поддержание их работы выделяют субсидии из бюджета города — порядка 6,6 млн рублей ежегодно.

Администрация города решила увеличить количество автобусов на этих маршрутах и таким образом сократить интервалов движения автобусов. Вячеслав Франк поручил найти средства для работы дополнительных автобусов.

Уже разрабатываются оптимальные расписания движения автобусов, сообщили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU