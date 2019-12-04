Появился второй кандидат в мэры Барнаула

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-04T06:29:06+03:00

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Алтайское региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатом на пост мэра Барнаула. Им стал руководитель фракции ЛДПР в барнаульской гордуме, индивидуальный предприниматель Алексей Скосырский, сообщается на сайте партии.

ЛДПР выступает за возвращение всенародных выборов мэра, но поскольку выбирать градоначальника в Барнауле будут депутаты, все же решили выдвинуть своего кандидата. Алексею Скосырскому 53 года, он имеет два высших образования - техническое и управленческое. С 2011 года в партии ЛДПР. Женат, имеет двух взрослых сыновей и дочь-подростка.

Ранее стало известно, что в региональном отделении КПРФ решили выдвинуть депутата гордумы, доктора медицинских наук, профессора Елену Хрусталеву.

Нового градоначальника выберут 14 февраля 2020 года парламентарии, прошедшие конкурсную комиссию. С 5 по 19 декабря начнется прием документов от потенциальных кандидатов.

Напомним, Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию 15 августа 2019 года. Исполнение полномочий главы Барнаула возложено на первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Вячеслава Франка.

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ИСТОЧНИК KP.RU