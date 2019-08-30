Депутаты приняли скандальный Генплан Барнаула

Главный градостроительный документ Барнаула, который предусматривает развитие краевой столицы до 2036 года, одобрили депутаты городской Думы. Большинство народных избранников в пятницу, 30 августа, на сессии проголосовало за его принятие.

Вопросы остались

Сначала председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Дмитрий Аристов в очередной раз озвучил проект Генплана. После этого резко высказалась представитель фракции КПРФ Елена Хрусталева.

Елена Хрусталева (КПРФ)Фото: Олег УКЛАДОВ

Она перечислила нарушения, которые допустили при проведении общественных обсуждений, напомнила о замечаниях коммунистов к проекту. Основные спорные моменты – вырубка леса в нагорной части города и размещение мусорных полигонов. Также Хрусталева напомнила о «скрытых» деталях градостроительного документа, из-за которых проводится проверка мэрии города. Таким образом, алтайские коммунисты отказались голосовать за принятие Генплана.

Претензии были и у местных справедливороссов. Представитель фракции Оксана Молодых также рассказала о замечаниях от эсеров к градостроительному документу, припомнив скандальную вырубку соснового бора. Эсеры также высказались против принятия документа.

Оксана Молодых (СР)Фото: Олег УКЛАДОВ

Голосование

Ответное слово взял руководитель единороссов Вячеслав Перерядов. Он напомнил о том, что пора принять документ и создать рабочую группу, которая будет вносить правки в Генплан и обсуждать наиболее спорные моменты.

- Хватит добиваться политического пиара на этом вопросе, нужно дорабатывать документ, - объявил руководитель реготделения фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов.

В итоге, большинство народных избранников проголосовало за принятие документа. 31 человек был за принятие, пятеро депутатов проголосовали против. Таким образом, Генплан вступил в законную силу.

Голосование "за"Фото: Олег УКЛАДОВ

В дальнейшем планируется создание рабочей группы для реализации генплана, "Комсомолка" следит за развитием событий.

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