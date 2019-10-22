На пост мэра Барнаула КПРФ первой выдвинула своего кандидата

СЕГОДНЯ 04:19 2019-10-22T04:19:55+03:00

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Первого кандидата на пост мэра города выдвинули в Барнауле. Это произошло 19 октября на пленуме городского комитета КПРФ. Так члены партии приняли решение о выдвижении на эту должность от реготделения КПРФ Елену Хрусталеву.

По информации «Политсибру», Хрусталева является внучкой бывшего первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева. Мужчина руководил регионом порядка 15 лет.

Стали известны и позиции других партий. Так справедливороссы хотят бойкотировать конкурс на пост сити-менеджера. Эсеры желают продолжать борьбу за возвращение всенародных выборов главы Барнаула. Если это все же произойдёт, барнаульцы смогут самостоятельно выбрать мэра города.

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ИСТОЧНИК KP.RU