2019-09-19T07:58:57+03:00
Политика

Депутаты предложили вернуться к выборам мэра Барнаула

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае депутаты-эсеры предложили вернуться к выборам мэра Барнаула. В августе справедливороссы запустили сбор подписей барнаульцев за возврат прямых выборов мэра, акция продолжается до сих пор.

Поддержку инициативе высказали другие оппозиционные фракции в краевом парламенте и простые жители города. 23 сентября эксперты выслушают все "за" и "против" возврата прямых выборов мэра Барнаула за круглым столом. А на ближайшей сессии законопроект будет рассмотрен депутатами.

Решение поднять вопрос о выборах мэра Барнаула связано с выборами 2019 года. Кроме того, предлагаются и другие изменения в избирательном законодательстве – отмена досрочного голосования, отмена муниципального фильтра для парламентских партий. Чтобы увеличить явку, день голосования предлагается перенести на второе воскресенье октября, когда граждане уже закроют дачный сезон и сезон отпусков. Также говорилось о необходимости перестать привлекать госслужащих и бюджетников в состав избирательных комиссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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