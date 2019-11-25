В Бийске без тепла остались более 6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-25T14:28:52+03:00

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Сотрудники «Сибирской генерирующей компании» ликвидируют повреждение на теплосети в Бийске. Без теплоснабжения остались 267 объектов, в том числе школы, детские сады, а также 218 жилых домов, в которых живут 6,3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе СГК.

Специалисты восстанавливают задвижку в тепловой камере на пересечении улиц Ударной и Трофимова. Земляные работы проводить не надо. Ремонт ведет оперативно-ремонтная бригада СГК.

Проверка температуры в помещениях соцобъектов, включая детские сады, показала, что температура существенно не упала: от 20 до 25 градусов тепла. Днем и вечером 25 ноября в Бийске стоит температура -12 градусов.

В Алтайском крае неоднократно происходят аварии на водо- и теплосетях. Износ сетей ЖКХ в регионе достигает 50-70%. В новом отопительном периоде тепло неоднократно отключали в Яровом - там даже объявили режим ЧС. Также из-за аварии лишались тепла жители Барнаула.

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ИСТОЧНИК KP.RU