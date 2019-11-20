В мороз -25 в Барнауле без тепла и горячей воды остались 26 домов и детсады

В Барнауле 20 ноября произошла коммунальная авария на проспекте Ленина, 142 (пересечение с ул. Горно-Алтайская). В итоге утром без тепла и горячей воды остались 26 жилых домов и два детских сада №45 и 105.

- Утро началось с того, что за окном мороз, а в доме нет ни отопления, ни горячей воды. Одно и то же каждый год! - возмущается жительница Барнаула Анна Попова.

- Делали, называется, ремонт летом... Кстати, вы заметили такое совпадение - где был ремонт, там прорывает. Это еще зима толком не началась! - пишет в соцсетях Юлия Гладких.

- Плакать хочется от отчаяния! Еще только ноябрь, а квартира уже промерзла! - добавляет Анна Кузнецова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/744855" frameborder="0"></iframe> Устранение коммунальной аварии.Автор: Олег Укладов

Как сообщили в горадминистрации, произошло повреждение на теплосети диаметром 600. Специалисты Барнаульской теплосетевой компании устраняют повреждения. На месте работают дорожные службы, зона проведения работ огорожена. Когда они завершатся - не известно.

- На месте аварии плохая видимость, автомобилистам лучше выбирать пути объезда,- сказали в мэрии.

Администрации детсадов обзванивают родителей, чтобы они не приводили детей. Но если такой возможности нет, детей могут принять временно.

Кстати, другие барнаульцы жалуются на чуть теплые трубы. Так, на Гущина 154, с начала отопительного сезона квартиры не могут толком прогреться.

- Говорят, установили какую-то автоматику. И никогда так холодно не было, как сейчас с этой автоматикой. Трубы, как парное молоко. Это издевательство, - жалуются жильцы.