На месте парка в Барнауле может появиться гостиница Radisson

20 сентября в Москве на совещании губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил возможное сотрудничество региона с всемирно известной сетью гостиниц Radisson. Четырехзвездочный отель мирового бренда, судя по всему, планируют построить в центре города - на площади Сахарова, где сейчас находится колесо обозрения, парк «Барнаульская крепость» и небольшой зеленый сквер.

Прощай, парк?

Информация о том, что вместо колеса обозрения на площади Сахарова планируют построить здание, появилась еще в прошлом году. Некоторые даже пророчили, что сезон 2018-го года станет последним для парка, так как собственник земельного участка планирует построить в этом районе многоэтажное здание.

И все-таки, как нам стало известно, в ближайший год парк «Барнаульская крепость» не закроется. В следующем году краевая столица будет праздновать юбилей - 290 лет, а значит, грядут масштабные гуляния на площади Сахарова. Вряд ли в знаменательный момент начнут возводить огромную гостиницу на месте отдыха барнаульцев.

- А вот существование «Крепости» в том виде, в котором она сейчас после юбилейного года - под большим вопросом, - рассказал нам источник, близкий к ситуации.

Так сложились звезды

Сеть гостиниц Radisson планировала зайти в Барнаул еще в 2015 году, тогда вопрос отложили на неопределенный период. Этой весной тема вновь поднялась - министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев встретился с вице-президентом по развитию бизнеса в Восточной Европе, России и Израиле компании Radisson Hotel Group Дэвидом Дженкинсом.

Для экономики региона предложение действительно привлекательное – новая крупная гостиница принесет в бюджет больше средств, чем парк с не самым большим количеством посетителей.

- Разговоры о гостинице шли давно. Но площадь Сахарова, где ее хотят построить, является одним из символов города, это основная площадка для городских праздников. Поэтому, в соответствии с разными нормативами, строительство гостиницы там может быть разрешено только при условии, что первые несколько этажей здания выделят под раздевалки и подсобки для выступающих на площади, - рассказал архитектор Александр Деринг.

Под территорию потенциального строительства отеля попадает и зеленый сквер рядом с парком, где семьи часто гуляют с детьми. Таких зон в центре немного, это подтверждали как эксперты при обсуждении Генплана, так и рядовые жители краевой столицы в соцсетях. В администрации города обещали сохранить сквер, правда, частично…

Зеленая зона в центре БарнаулаФото: БОРЗОВ Денис

Стоит ли игра свеч

Логичен вопрос – а будет ли гостиница Radisson востребована? Ведь всего в паре сотен метров от нее есть гостиница «Центральная». Причем на «ЦУМе» жизнь кипит – всюду кофейни, несколько фаст-фудов, продуктовые магазины и главный проспект города. Благодаря этому «Центральная» пользуется популярностью, номера почти всегда все заняты.

Похуже обстоят дела у других потенциальных «соседями» Radisson - гостиниц «Сибирь» и «Барнаул». Как сообщили в отелях, они заполнены примерно наполовину. Новый конкурент может привести к тому, что центр города будет переполнен гостиницами и они начнут нести убытки.

Зачем Барнаулу отели

- Для развития инфраструктуры, туризма и деловых связей Барнаулу необходима гостиница международного уровня с высокими стандартами обслуживания гостей, – отметил на встрече в Москве губернатор Виктор Томенко.

При этом глава региона также заявил, что прежде чем начинать масштабные проекты, нужно узнать мнение граждан. Как вариант – для этого проведут голосование на официальном сайте Барнаула. Недавно Сибирская медиагруппа проводила опрос – нужна ли «Барнаульская крепость» горожанам? Больше половины ответили, что хотят оставить место отдыха. Этого мнения придерживаются даже те, кто не бывает там регулярно.

Место под застройкуФото: БОРЗОВ Денис

По словам экспертов, в сложившейся ситуации можно устроить публичное обсуждение. Но с одной ремаркой - чтобы оно не уподобилось «общественным слушаниям» Генплана, на которые со временем перестали пускать представителей общественности…