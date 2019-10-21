ХочузеленыйБарнаул. Зачем мама двоих детей ходит пикетировать на улицу

Жительница Барнаула Татьяна Труфанова пытается привлечь внимание к проблеме истощения «зеленых уголков» в центре города. На выходных она устроила два одиночных пикета: на площади Октября возле памятника Сеятелю и в сквере у площади Сахарова, где, возможно, построят гостиницу Radisson.

Фотосвидетельства своего протеста Татьяна публикует в своем аккаунте в Instagram. «Оставьте горожанам сквер!», «Посадите деревья у Сеятеля и театра!», – призывают ее рукописные плакаты. Под своими постами она ставит хештег #ХочузеленыйБарнаул. Женщина рассказала «Комсомолке», что ею движет, и какую реакцию она получила.

«Я не желаю видеть здесь что-то другое»

– В субботу я стояла в сквере на площади Сахарова, а потом решила, что хочу продолжать, и в воскресенье пошла на площадь Октября. Мне кажется, люди друг в друге сейчас так разочарованы, что боятся высказывать свою позицию, опасаются, что их не поддержат. Я хотела показать, что ходить на одиночные пикеты можно, это не стыдно, не опасно, это нормально, – пояснила Татьяна.

У активистки двое детей, и в первую очередь, по ее словам, она вышла на акции ради их будущего.

tanyyy84 Город без зелени - это убого. Мне нравится сквер у Сахарова. И не хочется видеть там что-то другое. Поддержите) #хочузеленыйбарнаул

– Меня этот вопрос (строительство гостиницы на месте сквера на пл. Сахарова, – прим. ред) очень сильно задел. Я тут живу рядом, я специально квартиру выбирала рядом с парком, чтобы моим детям было, где погулять, чтобы не нужно было куда-то далеко ехать. Я люблю эти елки, я не хочу, чтобы их рубили, я не желаю видеть на этом месте что-то другое. То же самое и с «Сеятелем» – появись тут деревья, лавочки на площади Октября стали бы местом притяжения людей, – говорит Татьяна.

Еще один сквер под угрозой

По мнению Татьяны, одиночные пикеты – это хороший способ показать, что человеку не все равно, потому что «это тонко и без криков».

– Одиночный пикет не обязательно проводить одному. Можно меняться раз в полчаса или час, держать один и тот же плакат или разные. Мне кажется, если люди будут хотя бы так выражать свою позицию, их услышат. Я сама еще раз выйду на пикет, однозначно. Я не боюсь, – заявила Татьяна.

tanyyy84 Пикет Татьяны Труфановой.

Женщина утверждает, что «не ведет за собой массы», но будет рада, если кто-то хотя бы перехватит у нее плакат и тоже постоит с ним. Но пока что ее поддерживают только лайками и комментариями. Горожанка переживает за судьбу еще одного сквера – на проспекте Строителей в районе барнаульского центра занятости перед ТРЦ Galaxy. «По моим данным, его тоже могут отдать под стройку. У нас отбирают последние «зеленые уголки», – сетует Татьяна.

Не для широкого круга

Гостиницу Radisson хотят построить на месте небольшого сквера, расположенного на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического. Ранее генеральный директор компании «ПремиумСтрой – Алтай» Иван Лужаев заявил, что сквер сохранится во «внутреннем дворе» – вырубят всего четыре-пять деревьев. При этом на готовом макете объекта зеленой зоны не видно.

Руководитель местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг тоже считает, что для строительства отеля необходимо подобрать другой участок: «Мы против этого проекта в данном месте. Во-первых, это уничтожение сквера в любом случае. То, что сквер будет находиться где-то во дворе – скорее всего, он уже будет предназначен не для широкого круга лиц».

Архитекторы Барнаула также призывают рассмотреть другие площадки для строительства, поскольку именно это место едва ли одобрит Градостроительный совет. Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых заявил, что «инициатива находится в проработке», а мнения экспертов и горожан будут учтены.

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